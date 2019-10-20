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أخبار العالم

موجريني: إخفاق الاتحاد الأوروبي في إطلاق مفاوضات ضم ألبانيا ومقدونيا يمثل "خطأ تاريخيا"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:39 م
صدى البلد
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أ ش أ
اعتبرت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني أن الاتحاد ارتكب "خطأ تاريخيا" بفشله في الاتفاق خلال القمة الأخيرة على إطلاق مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد.

وأبدت موجريني، في مقال نشرتها عبر مدونتها الخاصة على الإنترنت، أسفها إزاء عدم اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا للتكتل، على الرغم من التقدم "غير العادى" الذى سجلته الدولتان على طريق استيفاء شروط العضوية.

وقالت: "إن عجز زعماء دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق خلال هذا الأسبوع على إطلاق مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى عضويته ليس مجرد فرصة ضائعة، ولكنه يعتبر خطأ تاريخيا نأمل أن يتم تداركه فى أسرع وقت ممكن".
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