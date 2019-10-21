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مرأة

حظك اليوم الاثنين 21/10/2019 برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
برج السرطان
برج السرطان
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لمياء الياسين
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات برج السرطان ليوم الأثنين 21 أكتوبر 2019 ، وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

القمر في برجك يجعلك اليوم متألقا فلتنطلق بلا تردد.


حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

الوضع الفلكي يساعدك أن تكون أكثر ثقة بنفسك أنت بحاجة لمزيد من المرونة خاصة أن الشمس والمريخ في مواجهة برجك وقد يتسبب ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى

يجب أن تنعتنى أكثر بصحتك وممارسة الرياضة فقد تكون حل لثير من مشاكلك الصحية

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