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توك شو

فاروق الباز يكشف أسباب وقف الرحلات الفضائية للقمر.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:55 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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خالد محيي الدين
قال العالم المصري "فاروق الباز"، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن رحلات القمر أمر مكلف ومرهق للغاية، ويشارك به عدد كبيرة من العلماء بتمويل دولي، وهذا أحد أسباب قلة الرحلات الفضائية إليه.

وأضاف، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن رحلات القمر المتتالية التي كانت تقوم بها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كان تحدي كبير بين الدولتين، ما دفع الولايات المتحدة لوضع خطة لمجموعة من 6 رحلات متتالية، مؤكدا "ان محدش يقدر يعمل ده دلوقتي"

ونوه: إلى أن رحلات السفر للفضاء ساهمت بشكل كبير في التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن، حيث شعرت الكثير من الشركات والدول لتطوير تكنولوجيا الاتصالات بشكل خاص.
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