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مرأة

مفأجاة صادمة.. مضادات التعرق تستخدم أثناء الليل لهذا السبب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف موقع bold sky، عن وجود اختلافات مهمة بين مزيل العرق ومضاد التعرق نتيجة أن مزيل العرق تم تصميمه لإخفاء رائحة رائحة الجسم، بينما تم تصميم مضاد التعرق لمنعك من التعرق.

ومن الممكن أن تتفاجأ عندما تعلم أن الوقت الصحيح لإستخدام مضادات التعرق يكون أثناء فترة الليل، نتيجة الخصائص الرئيسية لمضادات التعرق التي تعمل على عرقلة العرق قبل البدء في التعرق، لذلك عندما تقوم بإستخدام المنتج مباشرة قبل الذهاب إلى النوم سيكون أكثر فاعلية.

وإذا قمت باستخدام مضاد العرق في فترة الصباح، أو بعد الاستحمام، أو عند التعرق بالفعل، فلن تتاح فرصة الاندماج في بشرتك، ولن يحدث أى من النتائج المطلوبة.

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