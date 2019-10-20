في الغردقة.. رفض والدها زواجها منه فطعنه



ألقت قوات الأمن بالغردقة، الأحد، القبض على شاب لاتهامه بطعن والد طالبة بسلاح أبيض في القلب، بعدما رفض تزويجها له.



وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، بتلقي قسم أول الغردقة، بلاغًا باستقبال مستشفى خاص بمنطقة الكوثر شخصًا عمره «38 عامًا» مصاب بطعنة نافذة في القلب والرئة والكبد والحجاب الحاجز، وجرى إدخاله إلى غرفة العمليات لإنقاذه.



وتشكّل فريق بحث لكشف غموض الحادث فيما انتقل العقيد يحيى أبو حلقة للمستشفى للمتابعة، وتبين من أقوال أسرة المجني عليه أن شابًا يبلغ 19 عامًا ويدعى «زياد ع م» تقدم لطلب يد ابنتهم الطالبة ١٦ عامًا، للزواج منها، وعقب رفض الأسرة للشاب المتهم وأثناء خروج المجني عليه من منزله، التي يقيم بها بمنطقة الهضبة سدد له الشاب المتهم طعنة نافذة بسلاح أبيض في منطقة الصدر، تسببت في نزيف حاد ودخوله في غيبوبة.



وعثر جيران المجني عليه ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقله على المستشفى لإنقاذه من الموت، وتوصلت قوات الشرطة لمكان اختباء المتهم، وتمكنت من إلقاء القبض عليه قبل هروبه لخارج الغردقة.



وجرى اقتياده إلى قسم أول الغردقة، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق، وأكد التقرير الطبي للمجني عليه أنه لا يمكن استجوابه، نظرًا لخطورة حالته الصحية.