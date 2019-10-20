سيراميكا كليوباترا 2003 يفوز على 6 أكتوبر.. ويواصل تصدر تصفيات دوري القطاعات

واصل فريق سيراميكا كليوباترا مواليد عام ٢٠٠٣، فوزا غاليا على حساب فريق ٦ أكتوبر، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم في الجولة السادسة من تصفيات دوري القطاعات.



قدم لاعبو سيراميكا كليوباترا مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا، ونجح سامح محمد في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة ٣٨، ليضمن ثلاث نقاط غالية يتصدر بها الفريق التصفيات، برصيد ١٨ نقطة.



ويشرف العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين على هذا الفريق ومعه أحمد سيد سيكا مدربا عاما، ومحمد حنفي مدربا لحراس المرمى، وسيد قطب إداريا، ومحمد سيد إيكا أخصائي العلاج، ويعمل الجميع تحت مظلة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.