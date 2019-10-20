إنقاذ الدائري من كارثة.. حريق هائل في سيارة محملة بـ 30 طن وقود في الجيزة

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في السيطرة علي حريق شب في سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى طريق الدائري الإقليمي.



بداية الواقعة بلاغ تلقته غرفة عمليات الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، باشتعال النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق المشار اليه وعلى الفور امر اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق.



وتمكنت 6 سيارات من السيطرة على الحريق، وتبين انه اشتعل داخل سيارة محملة بـ 30 طنا من المواد البترولية، وان سائقها بمجرد رؤيته للنيران فصل رأس السيارة النقل عن المقطورة المحملة بالمواد البترولية.



وعقب تقنين الاجراءات تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.