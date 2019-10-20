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تعليم

جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى لأسبوع الجامعات الإفريقية بالاستاد الرياضى ..صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:12 م
جامعة أسوان تستكمل
جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل جامعة أسوان إستكمال سلسلة الفعاليات المتنوعة للعرس الإفريقى الذى تنظمه الجامعة والمتمثل فى أسبوع الجامعات الإفريقية الأول تواصل أعمالها فى اليوم الأول لانطلاق الفعاليات والتى تستمر حتى 25 أكتوبر الجارى .

وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " افتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى لفعاليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام ٢٠١٩ .

حضر حفل الإفتتاح الذى أقيم بإستاد أسوان الرياضى كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبًا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان نائبًا عن المحافظ اللواء أحمد إبراهيم ، بجانب ١٠رؤساء جامعات والقنصل العام لدولة نيجيريا ، وأكثر من ١٠ آلاف شخص من طلاب وطالبات الجامعة وأهالى أسوان .

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسى بأن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى ، ويتزامن أيضًا مع تولى مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقى ، مؤكدًا بأن هذا الأسبوع سوف يلتقى فيه الطلاب المصريين والأفارقة فى منافسات رياضية وعلمية تساهم فى مد جسور الحوار الفكرى والتعليمى .

فيما أوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تفتح ذراعيها لأشقائها من الطلاب الأفارقة فى مجالات التعليم والشراكات البحثية من أجل التأكيد على التعاون الكبير من أشقائنا فى القارة السمراء ، وخاصة وأن أسوان هى البوابة الجنوبية لمصر ، ونتطلع لمزيد من التعاون مع أفريقيا .
جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى لأسبوع الجامعات الإفريقية بالاستاد الرياضى ..صور
جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى لأسبوع الجامعات الإفريقية بالاستاد الرياضى ..صور
جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى لأسبوع الجامعات الإفريقية بالاستاد الرياضى ..صور
جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى لأسبوع الجامعات الإفريقية بالاستاد الرياضى ..صور
جامعة أسوان تستكمل فعاليات العرس الأفريقى لأسبوع الجامعات الإفريقية بالاستاد الرياضى ..صور
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