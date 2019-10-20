متخصص علاقات دولية: الجيش السوري قضى على أحلام أردوغان بشمال وغرب سوريا.. فيديو

أكد دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية أن أردوغان كان يعد لهذه العملية منذ ما يقرب من عامين مؤكدا أن المفاوضات مع عدد من الدول على رأسها روسيا وأمريكا ولكنها فشلت لأنه فاشل عسكريا والشعب الكردي رفض هذه المخطططات وعودة الجيش العربي السوري وسيطرته على الأراضي السورية بالكامل.



وأضاف المتخصص في العلاقات الدولية نحن على أعتاب إنهاء هذا الخطر مشيرا إلى أن الجيش السوري سيطر على عدد من لامناطق الهامة والتي قضت على أحلام أردوغان في شمال وغرب سوريا.



وتابع المتخصص في العلاقات الدولية أن تعثر تركيا على الحدود ساهم في سيطرة الجيش السوري على مناطق هامة قطعت الطريق على الجانب التركي.



وأشار المتخصص في العلاقات الدولية أن تلك العملية خسارة لردوغان ومكسب للشعب والجيش السوري .