فاروق الباز يكشف حقيقة وجود مياه على سطح القمر.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن الصينيين يحاولون القيام برحلة لـ سطح القمر، ولكن بمركبة أقل وبدون رواد فضاء، مؤكدا أن تلك الرحلات تتكلف أموالا طائلة ومجهودا جبارا من العلماء قد يصل لـ10 سنوات.



وتابع، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إنهم تواصلوا مع الصينيين وطلبوا منهم استطلاع مناطق جديدة على سطح القمر، مثل الجهة المظلمة والمخيفة للقمر وأسفل القمر.



وأشار العالم المصري، الدكتور "فاروق الباز"، إلى أن منطقة أسفل القمر يعتقد باحتوائها على مياه متجمدة منذ زمن بعيد.