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طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:31 ص
طريقة عمل سلطة الكول
طريقة عمل سلطة الكول سلو في المنزل
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آلاء حسن
سلطة الكول سلو من المقبلات الذيذة والمطلوب تواجدها مع معظم الوجبات، لذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة الكول سلو بالمنزل وبتكلفة قليلة.

مقادير سلطة الكول سلو:

كوب ونصف جزر المبشور
1\4 كوب سكر
1\2 كوب مايونيز
ملعقة كبيرة من الخل
1\4 كوب من الزبادي
ملعقة كبيرة من عصير الليمون
رشة فلفل حسب
1\4 ملعقة من الملح
بصلة واحدة صغيرة مفرومة
4 أكواب من الملفوف المُقطع إلى شرائح

طريقة تحضير سلطة الكول سلو:

- قومي بخلط جميع المكونات، عدا الملفوف والجزر، جيدًا، ومن ثم غطي الخليط واتركيه لمدة ربع ساعة، وأضيفي الجزر والملفوف إلى الخليط.

- قومي بتغطية السلطة وقومي بوضعها في الثلاجة مدة تقارب 3 ساعات وقدميها.
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