خبير: إنشاء محطات معالجة للمياه بطرق جديدة .. فيديو

أكد الدكتور محمد السيد أستاذ مساعد تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، أنه أذا أردنا أن نواجه الأزمة الحالية للمياه فيجب علينا بناء محطات تحلية، موضحا أن هناك نظامين مختلفين لتحلية المياه.



وأوضح السيد خلال مشاركته فى البرنامج التليفزيوني "الحياة واليوم"، أنه يجب على جميع المحطات أن تمتلك نفس التقنيات ، وأن هناك العديد من المحطات التحلية تعمل فى مختلف محافظات مصر، وان هناك مدنا تعتمد اعتمادا أساسيا على محطات التحلية فى استخداماتها الأساسية، مضيفا إلى أن التحلية الحرارية تكلفتها عالية



وأضاف السيد، أن الطريقة المستخدمة فى مصر لمعالجة تحلية المياه تسمي الضغط الاسموزي أو ال ROK وأن هذا مفهوم مختلف عن مفهوم التحلية الحرارية لها، ولكن التحلية الحرارية تنتج كميات كبيرة من المياه المعالجة.



وأعلن السيد، أن هناك 47 محطة تحلية مقامه فى محافظتي شمال وجنوب سيناء، أن محطات التحلية وإعادة معالجة مياة الصرف الصحي تساعدنا فى التغلب على أزمة نقص المياه وأن تلك المحطات ستعمل ذاتيا. ويجب علينا إنشاء هيئة عامة لتوزيع المياه فى مصر، وتكون من تخصص تلك الهيئة تحلية المياه .

