Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يُشكل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أصدر رئيس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "الانتهاكات" التي جرت في الثالث من يونيو الماضي، والأحداث والوقائع "التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين"، في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن قرار مجلس الوزراء سمى نبيل أديب عبد الله، وهو محام بارز، رئيسا للجنة، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقررا، وصهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقرارا مناوبا، على أن تضم في عضويتها كلا من: العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه، اللواء حقوقي خالد مهدي، محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور.

وتختص اللجنة بالتحقيق، بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.

وتكون للجنة سلطات، استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات من هؤلاء الأشخاص، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام.

ويحق للجنة الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، والأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها، ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو لإجراء في إطار التحقيق.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له، وله طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية، على أن تلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق، ويلتزم وزراء الدفاع، الداخلية، الصحة، ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، وترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
Advertisements

ترشيحاتنا

بدأ يخرف.. فاروق الباز يكشف رأيه في دونالد ترامب

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

مراهق في الـ70.. حبس مُسن اعتدى جنسيا على مريض نفسي أثناء جلسة علاج روحاني ببني سويف

هنا الزاهد تبهر متابعيها بمهاراتها في لعبة التنس.. وتتحدى ياسمين صبري | شاهد

Advertisements

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

تكريم لبلبة فى قصر السينما عن مشوارها الفنى .. صور