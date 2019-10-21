Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤسس نت سنك الأمريكية: فرص واعدة أمام الاستثمارات التكنولوجية في مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
احمد عبد القوى
قال المهندس تامر هدايت المدير الاقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة "نت سينك نت ورك سيلوشنز" الامريكية أنه لابد ان يكون هناك تسهيلات من الدولة للشركات الناشئة في السوق المصري حتى لا تنفرد شركة واحدة بتنفيذ مشروع ضخم.

وأضاف هدايت،فى تصريحات صحفية أنه لابد أن يكون لدينا تقبل للتكنولوجيا المتطورة باستمرار، وألا نركن إلى التكنولوجيات القديمة التي تعودنا عليها لأن هناك تغير تكنولوجي كل يوم، وهذا يتطلب أن يكون لدينا قدرة على تقبل المخاطرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تجعلنا دائمًا في المقدمة وهذا ما يحدث حاليًا في دول الخليج ومنها الامارات والسعودية.

أوضح تامر هدايت انه فكر في نقل خدمات وخبرات شركته لخدمة السوق المصري ومنطقة الشرق الاوسط وافريقيا تماشيا مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في التطوير التكنولوجي في مصر وانشاء مدن ذكية وبالفعل قمنا ببدء العمل في مصر من خلال مكتب لنا بالقاهرة في 2017 واستقدمنا الخبرات التكنولوجية المتطورة لمصر في الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وتأمين الشبكات وقواعد البيانات وتوسعنا في انشاء فروع لنا في الاردن والامارات والسعودية وكينيا ولدينا خطط توسعية في السوق الافريقي.

وشدد هدايت على ضرورة تدريب العنصر البشري على تطبيق التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن الأهم من شراء التكنولوجيا هو تدريب العاملين عليها، حيث لا يجوز مثلًا أن أقوم بربط إلكتروني لإدارات وفروع وزارة أو مؤسسة ويظل المواطن ينتقل من مكتب لأخر لتوقيع الاوراق، لأن هذا إهدار للأموال التي أنفقت على هذه التكنولوجيا، مؤكدًا أن الهدف من التحول الرقمي هو توفير الوقت وترشيد النفقات والقضاء على الفساد.

يذكر أن المهندس تامر هدايت هو أحد أبناء مصر الخبراء في مجال التكنولوجيا في امريكا ومن ضمن المتحدثين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري، في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر الجارى، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر هدايت: لقاء الرئيس السيسي مع المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع كشف الإنجازات على أرض مصر

الاستثمار في التكنولوجيا على مائدة مصر تستطيع.. الانتاج الحربي: ‏الدولة تتجه لتفعيل منظومة الكارت الموحد..المشاركون: مصر تحقق خطوات ملموسة في الرقمنة ومواكبة التطور

نت سنك الأمريكية: فرص واعدة أمام الاستثمارات التكنولوجية في مصر

ترشيحاتنا

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

تحرك عاجل من البرلمان بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وعدم انتظام قراءة العدادات

البرلمان يكشف الكارثة.. أدوية الإقلاع عن التدخين تسبب السرطان

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

أخبار الفن.. رد حاسم من أصالة على شائعات طلاقها .. فيديو جديد لـ محمد هنيدي من الرياض .. وزينة برفقة نجمة الجماهير

الأرصاد: موجة خادعة تتعرض لها البلاد فى الأيام المقبلة.. فيديو

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور