Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: أردوغان كذب عندما ادعى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية أن أردوغان كذب عندما ادعى أنه يريد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مؤكدا أن ما قام به أردوغان يعد جريمة حرب بعد أن قام بتهجير مواطنين من أماكنهم. 

وأضاف المتخصص في العلاقات الدولية خلال وجوده ضيفا ببرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن الأمم المتحدة وصفت في تقرير لها ما قام به أردوغان بأنه عملية قتل ممنهجة مكتملة الأركان .

وتابع المتخصص في العلاقات الدولية أن أردوغان يرغب في أن يفصل بين الأكراد في الجنوب وبين الأكراد الأتراك مؤكدا أن الأكراد أصبحوا ضد اردوغان نتيجة عمليات القتل ضدهم. 

وأشار المتخصص في العلاقات الدولية الى أن أردوغان منذ 2011 حتى فترة قريبة كان يتحدث عن أنه يؤيد حقوق الإنسان في المنطقة ولكن هذه العملية عرت أردوغان وعدم احترامه للقانون الدولى الإنساني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تغزو سوريا للمرة الثالثة وتحرر أشباح داعش.. أردوغان يعيد رسم خريطة الصراع السوري لسحق الأكراد

مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأزمة فى سوريا.. أبو العطا: العدوان التركى جريمة مكتملة الأركان.. وعصام خليل يستنكر الصمت الدولى

مهووس ويرتكب جريمة مكتملة الأركان.. نواب البرلمان يطالبون بتقديم أردوغان للمحاكمة الدولية.. وتدخل مجلس الأمن لوقف العدوان على سوريا

بعد عدوانه على الأراضي السورية.. حزب المؤتمر: أردوغان مجرم حرب

أحزاب سياسية تدين التدخل التركي في شمال سوريا.. صوت الشعب يطالب بإجراءات حاسمة ضد نبع السلام.. والمؤتمر يصف أردوغان بـ مجرم حرب

سياسي سوري: العدوان التركي على بلادنا فاجعة إنسانية

ترشيحاتنا

رقم سلبي لـ الريدز.. ليفربول بدون محمد صلاح لا يفوز خارج أرضه .. تفاصيل

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش .. ياسمين نيار تتزوج من منتج فني شهير

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول و مانشيستر يونايتد

Advertisements

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور