خبير: أردوغان كذب عندما ادعى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية .. فيديو

أكد الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية أن أردوغان كذب عندما ادعى أنه يريد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مؤكدا أن ما قام به أردوغان يعد جريمة حرب بعد أن قام بتهجير مواطنين من أماكنهم.





وأضاف المتخصص في العلاقات الدولية خلال وجوده ضيفا ببرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن الأمم المتحدة وصفت في تقرير لها ما قام به أردوغان بأنه عملية قتل ممنهجة مكتملة الأركان .





وتابع المتخصص في العلاقات الدولية أن أردوغان يرغب في أن يفصل بين الأكراد في الجنوب وبين الأكراد الأتراك مؤكدا أن الأكراد أصبحوا ضد اردوغان نتيجة عمليات القتل ضدهم.



