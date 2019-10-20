حسام البدرى يتواصل مع محمد صلاح بعد غيابه عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد.. اعرف السبب

اطمأن الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي؛ عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.





وشهدت المحادثة التى دارت بين حسام البدرى الحريص على متابعة كل نجوم المنتخب والتواصل معهم استفساره من محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين.





وأكد صلاح للبدرى أنه سيكون فى تدريبات ليفربول غدا وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.



