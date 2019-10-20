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رياضة

حسام البدرى يتواصل مع محمد صلاح بعد غيابه عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد.. اعرف السبب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:39 م
حسام البدرى
حسام البدرى
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نور عادل
اطمأن الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي؛ عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد اليوم فى الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المحادثة التى دارت بين حسام البدرى الحريص على متابعة كل نجوم المنتخب والتواصل معهم استفساره من محمد صلاح عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين.

وأكد صلاح للبدرى أنه سيكون فى تدريبات ليفربول غدا وأنه ربما يكون جاهزا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.

وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذى تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.
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