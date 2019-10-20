Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل في لائحة مسابقات اتحاد الكرة التي تم إرسالها للأندية.

وقالت مصادر بالأهلي إن اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة أعلنت في وقت سابق عند توليها المسئولية بشكل رسمي أنها بصدد إعداد لائحة جديدة.

وأضافت أن النادي الأهلي أرسل في 29 يوليو الماضي يطلب منهم نسخة من اللائحة الجديدة التي تحدثوا عنها لكنهم لم يردوا عليهم.

وأوضحت أنه في 14 سبتمبر أرسل اتحاد الكرة لائحة المسابقات التي تضمنت مفاجأة من العيار الثقيل أن عدم خوض أي مباراة لا يتضمن خصم نقاط لكن اعتبار الفريق مهزوما فقط وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وشدد المصدر على أن اللائحة التي تم إرسالها للأهلي تلغي اللائحة القديمة التي يتحدث عنها مسئولو الجبلاية بخصم 9 نقاط حال عدم لعب أي مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيفا يجمد لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. حسام البدري الأقرب لمنتخب مصر والإعلان خلال ساعات

اهم الاخبار.. المنتخب فى قبضة البدرى .. قوات أمريكية إضافية فى السعودية .. النجوم يشعلون مهرجان الجونة

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

ترشيحاتنا

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

علي عبد العال لـ مرتضى منصور: سأطالب النواب بتكريمك في المجلس.. تفاصيل

حكم كتابة اسم المتوفى على الصدقة الجارية والمصحف.. الأزهر يجيب

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

قاتل مسلسل خطير ينتحر داخل محبسه .. والمفاجأة

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

مدرب الزمالك السابق يتغزل في رينيه فايلر.. ووصلة مدح لـ رمضان صبحي

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

تكريم لبلبة فى قصر السينما عن مشوارها الفنى .. صور