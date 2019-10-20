مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

كشفت مصادر خاصة عن مفاجأة من العيار الثقيل في لائحة مسابقات اتحاد الكرة التي تم إرسالها للأندية.



وقالت مصادر بالأهلي إن اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة أعلنت في وقت سابق عند توليها المسئولية بشكل رسمي أنها بصدد إعداد لائحة جديدة.



وأضافت أن النادي الأهلي أرسل في 29 يوليو الماضي يطلب منهم نسخة من اللائحة الجديدة التي تحدثوا عنها لكنهم لم يردوا عليهم.



وأوضحت أنه في 14 سبتمبر أرسل اتحاد الكرة لائحة المسابقات التي تضمنت مفاجأة من العيار الثقيل أن عدم خوض أي مباراة لا يتضمن خصم نقاط لكن اعتبار الفريق مهزوما فقط وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



وشدد المصدر على أن اللائحة التي تم إرسالها للأهلي تلغي اللائحة القديمة التي يتحدث عنها مسئولو الجبلاية بخصم 9 نقاط حال عدم لعب أي مباراة.