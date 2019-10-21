صحافة بنات الأزهر تنظم حفل استقبال الطالبات الجدد وتكرم المتفوقات.. صور

نظم قسم الصحافة والنشر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر حفل استقبال طالبات القسم الجدد وتكريم طالبات الفرقة الرابعة على إصدارهن العدد الرابع من مجلة"دنيا الأطفال".



حضر الحفل، الدكتور محمد وهدان رئيس القسم والدكتور جمال النجار أستاذ الصحافة والإعلام بالقسم والدكتورة آيات رمضان أستاذ الصحافة المساعد بالقسم والدكتورة دعاء الصعيدي المدرس بالقسم والدكتورة منى عبد الجليل رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.



ورحب الدكتور محمد وهدان بالطالبات الجدد مؤكدًا على سعي القسم الحثيث للنهوض بطالباته وإعدادهن ليصبحن إعلاميات المستقبل.



فيما تناول الدكتور جمال النجار التعريف بالقسم ونشأته منذ عام 1998 وتخريجه للعديد من الكوادر كل عام.



وأكدت الدكتورة آيات رمضان أن هذه الاحتفالية تأتي تكليلًا لجهود الطالبات اللاتي تولينَ عملية التحرير والإخراج الفني للمجلة بشكل كامل تحت إشراف القسم الذي قدم لهنَ الدعم الفكري والمعنوي ،وأشادت بفريق العمل وحرصه على إصدار عدد يعبر عن القسم وينافس الإصدارات السابقة في الشكل والمحتوى، وتعتبر المجلة تطبيقًا عمليًا لما تعلمته الطالبات من فنون تحرير المجلة وكل ما يتعلق بالصحافة المتخصصة.



وأكدت أن نجاح العمل كان قوامه المشرفات المباشرات على العمل وعلى رأسهن الدكتورة سارة حمزة والأستاذة فوزية جمال المدرس المساعد بالقسم ،واثنت على متابعتهما للطالبات حتى خرج العمل بهذا المستوى.



وأشادت الدكتورة دعاء الصعيدي بالمستوى المتميز والأداء الجاد الذي ظهرت به الطالبات في مادة التصوير الصحفي.

وتم تكريم الطالبات المشاركات بالمجلة بإهدائهن شهادات تقدير تكليلًا لجهودهن.



كما تم تكريم الطالبة داليا عبد الله بالفرقة الرابعة والطالبة نرمين بستوني لتميزهما بمادة التصوير الصحفي العام الماضي وانتاجهما لتقارير مصورة بإشراف الدكتورة دعاء الصعيدي مدرس المادة.



وقدمت الطالبة داليا تقريرًا حول يوم حصاد القمح بالريف المصري فيما قدمت الطالبة نرمين تقريرًا مصورًا من رحاب الجامع الأزهر الشريف.