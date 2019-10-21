بقصد الاتجار والشهرة.. حبس عاطل لحيازته سلاح وذخائر نارية

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لحيازته سلاح وذخائر نارية بقصد الاتجار.



وكانت ألقت الاجهزة الامنية القبض علي عاطل بعين شمس وبحوزته سلاح نارى وذخائر.



فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مشاجرة") حال تواجده بمسكنه وبحوزته (2 فرد خرطوش - 24 طلقة مختلفة الأعيرة – 3 هواتف محمولة).



بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

