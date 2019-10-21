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سيارات

فولكس فاجن تطلق الجيل الثامن من جولف خلال أيام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
تستعد شركة فولكس فاجن لإطلاق الجيل الثامن الجديد كليا من جولف فى خلال ايام بتحديثات تكنولوجية جديدة وأربعة خيارات من المحركات.

الجيل الجديد من جولف سيتوافر بمحرك 3 أسطوانات سعة 1000 سى سى توربو تشارجر ومحرك متوسط 4 اسطوانات سعة 1500 سى سى بعدة تعديلات، ومحرك 4 اسطوانات سعة 2000 سى سى توربو تشارجر في نسخة GTI واخيرا محرك V6 سعة 3000 في جولف R وستحصل المحركات ذات اﻷربعة أسطوانات على نظام مهجن بقدرة 48 فولت.

وسوف تتوافر السيارة بنظام الدفع الرباعي اختياري وقياسي في نسخة جولف R.

وستحافظ جولف القادمة على هندسة MQB الجديدة وبنفس أبعاد الطراز الحالي واضافة نسخة جولف R الأكثر تميزا عن النسخة القياسية.

وستحصل السيارة على تحديث الهندسة اﻹلكترونية وشاشات أكبر مع التحكم بحركات اليد مع شاشة علوية كبيرة اختياريا.
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