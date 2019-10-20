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توك شو

بدأ يخرف.. فاروق الباز يكشف رأيه في دونالد ترامب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:39 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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خالد محيي الدين
قال العالم المصري الدكتور "فاروق الباز"، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يمثل شخصية غريبة للغاية بالنسبة للشعب الأمريكي، نظرا للقرارات المفاجأة التي يتخذها بشكل دائم، مؤكدا أن "ترامب" لا يملك خبرة كاملة عن السياسية

وأوضح، "الباز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أنه يميل للحزب الجمهور، ولكنه لم يكن يفضل اختيار ترامب، مؤكدا "أنا اختارته بالعافية"، ولكنه لن يقدم على اختياره مرة أخرى.

وأضاف العالم المصري الدكتور "فاروق الباز"، أن تصرفات وقرارات "ترامب" تدل "انه بدا يخرف"، حيث كان بإمكانه العمل بشكل أفضل على التطوير والكثير من المشروعات والقرارات.

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