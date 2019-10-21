رونالدو لا يعوض .. صفقات فشنك لـ ريال مدريد .. والجمهور هو الضحية

البلجيكي إيدين هازارد:

تعاقد ريال مدريد مع هازارد الصيف المنقضي ، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100 مليون يورو، وتأمل فيه البعض في أن يكون خليفة رونالدو في النادي الملكي ، لكن اللاعب تعرض لإصابة أبعدته عن بداية الموسم ،لكنه بعد العودة من الإصابة أيضًا لم يقدم المستوى المأمول منه.



هازارد شارك في 6 مباريات مع الريال في الدوري ودوري أبطال أوروبا ، لم يسجل فيهم سوى هدف وحيد ، وقام بصناعة آخر ، ليخذل جمهور ريال مدريد ، في انتظار بقية مباريات الموسم.



الصربي لوكا يوفيتش :

تعاقد ريال مدريد مع يوفيتش الصيف المنقضي ، قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ، مقابل 60 مليون يورو ، لخلافة الفرنسي كريم بنزيما في مركز رأس الحربة ، لكنه لم يقنع المتابعين حتى الآن ، حيث شارك في 8 مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ، لم يسجل فيهم ولم يصنع أي أهداف.



البرازيلي إيدير ميليتاو :

تعاقد ريال مدريد مع ميليتاو الصيف المنقضي ، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي ، مقابل 50 مليون يورو ، لتدعيم خط الدفاع ، ليلعب البرازيلي 4 مباريات في دوري الأبطال والدوري الإسباني ، نال إعجاب المتابعين ، لكنه قدم مباراة كارثية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ، والتي خسرها ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الشامبيونزليج.



الفرنسي فيرلاند ميندي :

تعاقد ريال مدريد مع ميندي الصيف المنقضي ، قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 48 مليون يورو تقريبًا ، شارك في 3 مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ، لكنه تعرض للإصابة.



البرازيلي رودريجو :

تعاقد ريال مدريد مع الشاب البرازيلي رودريجو ، قادمًا من نادي سانتوس مقابل 45 مليون يورو ، شارك في مبارتين فقط في الدوري الإسباني كبديل بمجموع دقائق 43 دقيقة ، وسجل هدفًا في أول دقائقه مع النادي الملكي ، لكنه لم يحظ بفرصة كاملة من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق



الفرنسي ألفونس أريولا :

تعاقد ريال مدريد مع حارس المرمى أريولا ، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد ، وشارك مع الفريق في 3 مباريات في الدوري الإسباني ، تلقت شباكه فيها هدفين ، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.



الإسباني براهيم دياز :

تعاقد ريال مدريد مع دياز ، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 17 مليون يورو ، في يناير الماضي ، شارك مع الفريق في هذين الموسمين في 12 مباراة ، سجل فيهما هدفا وحيدا وصنع آخر ، لكنه لم يحظ بفرصة حقيقية مع النادي الملكي.



البرازيلي فينسيوس جونيور:

تعاقد ريال مدريد مع فينسيوس في صيف عام 2018 ، مقابل 45 مليون يورو ، قادمًا من نادي فلامينجو البرازيلي ، بعد صراع شرس مع كبار الأندية في أوروبا ، وتأمل فيه البعض أن يكون جوهرة نادي ريال مدريد الجديدة ، لكن اللاعب البرازيلي خيب الآمال بشدة ، فاللاعب شارك في 39 مباراة على مدار هذين الموسمين ، سجل فيهم 4 أهداف فقط ، وصنع 13 آخرين ، وهي أرقام ضعيفة بالنسبة لسعره ، والتوقعات التي وضعها الخبراء والمتابعون له ، في نفس الوقت الذي يؤدي فيه بعض اللاعبين الصغار مع أنديتهم بشكل جيد ، على عكس فينسيوس الذي لم يقدم أوراق اعتماده لدى النادي الملكي حتى الآن.



البلجيكي تيبو كورتوا :

تعاقد ريال مدريد مع كورتوا في صيف عام 2018 ، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو ، بعد أداء رائع في كأس العالم بروسيا ، لكن اللاعب قدم نفسه لجمهور النادي الملكي على أنه من اسوأ الصفقات في النادي الملكي ، إن لم يكن أسوأها في آخر 10 أعوام .



كورتوا شارك في 44 مباراة مع النادي على مدار هذين الموسمين ، في مختلف المسابقات ، تلقت شباكه فيها 60 هدفًا في رقم كبير وضخم ولا يليق بحامي عرين الفريق الملكي ، وحافظ على عذرية شباكه فقط في 12 مباراة ، ويكفي أن نقول أن آخر 15 تسديدة على مرمى ريال مدريد ، سكنت 9 منها شباك كورتوا ، والذي أدى في كثير من الأحيان لخسارة النادي للنقاط.



الإسباني ألفارو أودريازولا :

تعاقد ريال مدريد مع أودريازولا في صيف عام 2018 ، قادمًا من نادي ريال سويسيداد ، مقابل 30 مليون يورو ، شارك مع الفريق في 26 مباراة ، سجل فيهم هدفًا ، وصنع 10 ، وطرد في المباراة الأخيرة أمس أمام ريال مايوركا.



الدومينيكاني ماريانو دياز :

نختتم تقريرنا مع دياز ، والذي أعاد ريال مدريد ضمه في صيف العام الماضي ، قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 22 مليون يورو ، بعد بيعه للنادي الفرنسي بـ 8 مليون يورو قبل عام فقط ، وأعطاه النادي رقم 7 الأسطوري بعد رحيل رونالدو .



ماريانو خذل نفسه قبل أن يخذل إدارة النادي الملكي وجمهور ، حيث شارك في 19 مباراة الموسم الماضي ، سجل فيهم 4 أهداف ، ولم يشارك في هذا الموسم في أي دقيقة.



مسلسل صفقات ريال مدريد الفشنك يخرجه فلورنتينو بيريز ، والذي وجهت له أصابع الاتهام لتراجع مستوى ريال مدريد ، فهل ينقذ بيريز نفسه وفريقه في الفترة القادمة ، أم نرى تحول ريال مدريد لميلان جديد ؟

تعرض ريال مدريد أمس للخسارة الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم ، عندما انتصر عليه ريال مايوركا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.خسارة ريال مدريد مهدت الفرصة لغريمه التقليدي برشلونة لاعتلاء صدارة الترتيب لأول مرة، ليثور غضب جمهور الفريق الملكي ، الذي يرى أن الفريق لا يقدم أفضل مواسمه ، وأنه لا يسير على الطريق الصحيح ، الملائم لبطل أوروبا 13 مرة.ريال مدريد ليس في أفضل أحواله للعام الثاني على التوالي ، وبالتحديد بعد رحيل أسطورة الفريق ، ونجمه الأوحد ، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في صيف عام 2017 لنادي يوفينتوس الإيطالي، فالنادي حاول بشتى الطرق تعويضه والإتيان بلاعبين للمحافظة على اسم النادي العريق، لكن جميع اللاعبين الذين انتدبهم النادي المدريدي لم يرتقوا لمستوى الفريق الأفضل في أوروبا.ويرصد صدى البلد الصفقات التي أتمها نادي ريال مدريد آخر موسمين ، وأرقامها مع النادي: