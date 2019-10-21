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مرأة

بـ 5 جنيهات .. وصفة مجربة لملء فراغات الشعر بسرعة لن تتوقعيها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
فراغات الشعر
فراغات الشعر
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لمياء الياسين
يعد الجنزبيل مصدرا للفيتامينات والزيوت الأساسية التي لها تأثيرات قوية على الجسم .. إليك أبرز فوائد الجنزبيل لصحتك يقدمها موقع برايت سايد

1. يحارب السيلوليت..

يساعد فرك الجلد بالزنجبيل على تسخين جلدك وتحسين الدورة الدموية. كما أنه يزيل التورم. 

عليك مزج 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور مع كوب من ملح البحر الخشن فقط ضعى هذا المقشر على اسفنجة واستخدميه في جميع مناطق السيلوليت

2. يسرع عملية الأيض ويزيل الغثيان
إذا كنت تعانين من مشاكل في الهضم أو كنت تعاني من دوار البحر أو غثيان أثناء الحمل ، يمكنك مضغ الزنجبيل أو إضافة بعض الزنجبيل الطازج إلى الشاي.

3. يقوي الأظافر
تذوب 1-2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا. أضف 1-2 ملعقة صغيرة من زيت الأفوكادو ، 3-5 قطرات من زيت الباتشولي الأساسي ، 3-5 قطرات من زيت الزنجبيل الأساسي ، و 5-7 قطرات من زيت الليمون الأساسي. خلط المادة ، ووضعها في جرة نظيفة وجافة. يمكنك استخدامه كقناع أو مع كريم لليدين.

4. يعزز مناعة
بفضل تركيزه الكبير على حمض الأسكوربيك والفيتامينات A و B والزنك والكالسيوم واليود والمضادات الحيوية الطبيعية ومضادات الميكروبات ، يقوي الزنجبيل أجسامنا ويزيد من مقاومتنا لمختلف الأمراض.

أضف 1 ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المبشور إلى الشاي الأسود أو الأخضر مع 2-4 ملاعق عصير ليمون و ملعقة من الزنجبيل الطازج ويتم مزجهك جيدا ويمكنك التحلية بالعسل وينم إستهلاك ملعقة كبيرة في الصباح قبل الوجبات أثناء مواسم الأنفلونزا.

5 - يحفز نمو الشعر ويمنع تساقطه

الجنزبيل يساعد على تدفق الدم فى فروة الرأس فروة الرأس ويحفز نمو الشعر لمنع تساقط الشعر كما أن مزج الزنجبيل المبشور وزيت الجوجوبا وزيت السمسم وتدليك الشعر والجلد لمدة 30 دقيقة يساعد على ملء فراغات الشعر بسرعة غير متوقعة. 
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