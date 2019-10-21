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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون في طنطا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:37 ص
انطلاق المؤتمر الدولي
انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا
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محمد شحتة
تعقد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا المؤتمر الدولي الثالث بعنوان "حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي" خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق محروس سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور نزيه عبد المقصود مبروك عميد الكلية.

ويتناول المؤتمر عددا من المحاور الهامة: المحور الأول: المصلحة العامة مفهومها، وخصائصها، ومنزلتها في الشريعة والقانون، ويتناول عدة موضوعات: مفهوم المصلحة العامة بين الشريعة والقانون، وخصائص المصلحة العامة بين الشريعة والقانون، ومنزلة المصلحة العامة في الشريعة والقانون، والموازنة بين المصلحة العامة والخاصة في الشريعة والقانون.

ويتضمن المحور الثاني: المصلحة العامة ضوابطها، وعلاقتها بالقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، ويتناول عدة موضوعات، ضوابط المصلحة العامة بين الشريعة والقانون، وعلاقة المصلحة العامة بالقواعد الفقهية، وعلاقة المصلحة العامة بالمقاصد الشرعية، وأثر الاجتهاد الفقهي في تحقيق المصالح العامة، وأثر المصلحة العامة في توجيه الأحكام.

ويستعرض المحور الثالث: سلطة ولي الأمر في رعاية المصالح العامة، ويتناول عدة موضوعات، سلطة ولي الأمر في تقييد المباح أو حظره تحقيقا للمصلحة العامة، وسلطة ولي الأمر في سن العقوبات التعزيرية تحقيقا للمصلحة العامة، وسلطة ولي الأمر في وضع القوانين المحققة للمصالح العامة، وسلطة ولي الأمر في الموازنة بين المصالح العامة والخاصة، وسلطة ولي الأمر في الطوارئ والنوازل تحقيقا للمصلحة العامة.

أما المحور الرابع فيكون عن الحماية القانونية للمصلحة العامة ويتناول الموضوعات التالية، النظام العام وأثره في حماية المصلحة العامة، ودور القانون في حماية المصلحة العامة، ودور القضاء في حماية المصلحة العامة.
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