لصوص الأموال.. حكاية لصين يستدرجان راغبي تغيير العملات ويسرقان أموالهم

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري مع لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أموال المواطنين، من خلال استدراج ضحاياهم من راغبى تغيير فئات العملات إلى عملات صغيرة، ومغافلتهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.



وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام (عاطلَيْن- مقيمان بمحافظة القليوبية، أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة".



وتم ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة ملك والد أحدهما، والتى تم استخدامها فى ممارسة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما (مبلغ مالى).



بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ، من خلال استدراج ضحاياهم من راغبى تغيير فئات العملات إلى عملات صغيرة ، ومغافلتهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية .



وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

