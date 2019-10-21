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رياضة

وليد صلاح الدين عن انتقادات الجماهير: بحب الزمالك بعد الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
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عمرو ابوبكر
رد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق على انتقادات جماهير المارد الأحمر لتصريحاته المساندة أحيانًا لنادي الزمالك وانتقاده للاعبي الأهلي وبعض التصريحات المثيرة للجدل.

وقال وليد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "كل واحد له وجهة نظره وانا مقتنع بالديمقراطية، اتمنى انتقادات الجماهير متخرجش عن اللياقة والذوق، كل واحد يقول وجهة نظره بدون تجريح في حد".

وأضاف: "انا واخد قرار اني اكون محايدا على قد ما اقدر واقول اللي يمليه عليا ضميري، وارد تكون وجهة نظري غلط ولكن ده رأيي، انا كابتن الاهلي من وانا 10 سنين وبيتعرض عليا مناصب في النادي الأهلي".

وأكمل: "البعض انزعج من تصريحي بأن عبد الله السعيد مالهوش بديل ولكن ده طلع حقيقي وحاليًا الاهلي وجد البديل في أفشة".

وتابع: "تمنيت فوز الزمالك بالكأس لأنه نادي جماهيري، طالما الاهلي مش طرف في المباراة فلا توجد أزمة، الجمهور نفسه انقسم بين تمني الفوز للزمالك والبعض الآخر لبيراميدز".

واختتم: "انا بميل للأندية الجماهيرية، وكمان انا بحب نادي الزمالك بعد الأهلي، لو مفيش برشلونة مش هيبقى في ريال مدريد".
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