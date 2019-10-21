اخبار توك شو: تعليق ناري من أحمد موسى عن تشويه محور روض الفرج.. تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر يتطاول فيه على المصريين..فاروق الباز يروي تفاصيل إطلاق اسمه على كويكب

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



تعليق ناري من الإعلامي أحمد موسى حول تشويه محور روض الفرج ..فيديو

https://www.elbalad.news/4026363

اللى حصل فيه شيء محزن احنا عملنا تخريب عن عمد"، معبرا "فيه ناس معندهاش احساس ولا تربية ومش بني أدمين اللى عملوا كدة ولا متربيين".



عايز يعمل ثورة على هاني شاكر تخيلوا.. تعليق ساخر من أحمد موسى على تجاوزات حمو بيكا ..فيديو

https://www.elbalad.news/4026405

علق الإعلامي أحمد موسى، على تجاوزات المطرب حمو بيكا ضد نقابة المهن الموسيقية، قائلًا "إيه اللي بيجرى في البلد ده"، مؤكدا أن "حمو بيكا بيهدد أنه هيكسر النقابة، وأنه هيعمل ثورة على قادتها المحترمين".



تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر يتطاول فيه على المصريين ..فيديو

https://www.elbalad.news/4026270

عرضت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير عبر فضائية "صدى البلد"، خلال حلقة اليوم من برنامجها، تسجيلا صوتيا للإخواني الهارب بهجت صابر وهو يتطاول على الشعب المصري خلال حديثه مع شخص آخر ويقول له بهجت صابر: "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز"، فرد الشخص الآخر: " نسميها فوكس نيوز، مفيش مشكلة"، بينما قال صابر: "ولا نسميها فوكس الدويقة".



فاروق الباز يروي تفاصيل إطلاق اسمه على كويكب في الفضاء.. فيديو

https://www.elbalad.news/4026499

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إنه سعيد بإطلاق اسمه على كويكب في الفضاء، حيث تعمل الجمعية العالمية لعلوم الفلك على إطلاق الأسماء علي الكويكبات خارج كوكب الأرض، بأمر من هيئة الأمم المتحدة خلال عام 1948.



تطوير العشوائيات: القاهرة تعود أجمل مدينة في العالم ..فيديو

https://www.elbalad.news/4026370

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم تطوير 201 منطقة، وتطوير 114 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن ديناميكية المشاريع تسير بشكل سريع جدا.



جريمة يشيب لها الولدان.. محامي أسرة شهيد الشهامة يكشف تفاصيل مقتل محمود البنا..فيديو

https://www.elbalad.news/4026453

أكد نضال مندور محامى أسرة شهيد الشهامة محمود البنا أن الناس تشعر بالألم الشديد لما حدث للشهيد محمود البنا الشاب الذي قتل بسبب دفاعه عن جارته ولكن للأسف الطرف الآخر عنده كتير من الاستهتار واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب جريمة القتل.



بدأ يخرف.. فاروق الباز يكشف رأيه في دونالد ترامب

https://www.elbalad.news/4026565

قال العالم المصري الدكتور "فاروق الباز"، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يمثل شخصية غريبة للغاية بالنسبة للشعب الأمريكي، نظرا للقرارات المفاجأة التي يتخذها بشكل دائم، مؤكدا أن "ترامب" لا يملك خبرة كاملة عن السياسة.



