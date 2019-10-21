كاميرات المراقبة تكشف ضابط شرطة مزيفا سرق مجوهرات سيدة بعابدين

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بانتحال صفة شرطي وسرقة مجوهرات .



وكشفت كاميرات المراقبة بشارع الشيخ ريحان بعابدين عن هوية سائق سرق مجوهرات وأموال سيدة بعد إيهامها بأنه ضابط شرطة، وأنها تتاجر فى المخدرات، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وإعادة المسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهم والمسروقات على النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة عابدين من ربة منزل بأنها حال تواجدها بشارع الشيخ ريحان ـ دائرة القسم لانتظار إحدى سيارات الأجرة لتوصيلها لمحل سكنها فوجئت باستيقاف سيارة بيضاء اللون وطلب منها قائدها استقلال السيارة صحبته بدعوى توصيلها لمنطقة سكنها.



وعقب ذلك قام بإيهامها بأنه ضابط شرطة وأنها تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وقام بالتعدي عليها بالضرب "دون حدوث إصابات"، واستولى منها على مشغولات ذهبية عبارة عن "3 غوايش، 3 خواتم، سلسلة" ومبلغ مالى 300 جنيه، وعقب ذلك قام بإنزالها من السيارة أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة السلام أول ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم عاطل وأنه وراء الحادث تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عملية "حسن النية" صائغ.