أبو كف رقيق وصغير .. سيشن لـ شبيه بكار يشغل السوشيال ميديا

تصدر سيشن للطفل "علي" الذي لقبه عدد من مستخدمي السوشيال ميديا "بكار".



وتميز الطفل ذات البشرة السوداء بحبه إلى التصوير مما دفع المصور على الخشاب خلال جولته السياحية لعمل جلسه تصوير له فى مدينة غرب سهول بـ"النوبة".



وتنوعت الأماكن التى بها التقاط الصور، ما بين من أعلى أسطح المنازل بالقرية النوبية، وبجانب الزراعات، وإحدى المعابد الشهيرة، مما أدى إلى تقارب الشبه كثيرًا بين الواقع والكرتون.



