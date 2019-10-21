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الديهي: ما يحدث على بعض المنابر لا يقل خطورة عن الأعمال الدرامية.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:14 ص
صدى البلد
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان هناك خطيب الجمعة الماضية تحدث في خطبته عن أن عبد الله بن مسعود قطع رقبة أبو جهل عم الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وحاول جرها ولم يستطع فقام بعمل ثقب في أذنه ووضع بها حبل وجرها ليبشر رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، معقبًا: "الله يخرب بيتك سبت إيه للدواعش ياعم".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس الأحد، أن وزير الأوقاف ثائر حق، وربنا يقويه على اللي هو فيه؛ لأن التركة كبيرة جدًا.

وأوضح أن ما يحدث على المنابر لا يقل خطورة عن الأعمال الدرامية التي تدعو للبلطجة، وما فعله محمد رمضان من خلال عبده موته رأيته في هذا الخطيب الجمعة الماضية، مشددًا على ضرورة أن ننتقي الخطاب الديني.
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