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توك شو

نشأت الديهي يوجه رسالة لأهالي محمود البنا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القضاء المصري لا يمكن لأحد ان يشكك فيه أو يزايد عليه، إلا من يريد إسقاط الدولة"، فالدولة المصرية بها قانون.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مخاطبًا أهالي مدينة تلا بالمنوفية ثقوا بلا حدود في قضاء وقانون مصر، ومفيش حد في الدولة فوق القانون ولا على رأسه ريشة، معقبًا: "إحنا عندنا وزير داخلية حبيب العادلي، ورئيس جمهورية كان في السجن".

وأوضح الديهي، مخاطبًا محمود البنا: "نام قرير العين يا بني حقك جه"، مضيفًا مخاطبة والدي محمود البنا: "الدولة لن تسمح أن يكون بها خيار وفاقوس، واطمئنوا حقه هيرجع، ثقوا في الدولة والقانون والقضاء المصري، دا سلف ودين"، مشددًا على ضرورة أن ننتقي الخطاب الديني.
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