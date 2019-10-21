أغربها تناول الفشار.. عادات نقوم بها يوميا تسبب كوارث صحية

هل تتطلعين إلى فنجان من القهوة الساخنة كل صباح؟ لا يمكنك مشاهدة فيلم دون مضغ الفشار إذا كانت إجابتك نعم ، فيمكنك التأكد من أنك لست وحدك، هناك اعتقاد شائع بأن الأمر يستغرق 21 يومًا لتكوين هذه العادة.



موقع Bright Side يقدم بعض العادات الشائعة التي من الأفضل تركها و استبدالها بعادات أفضل.



1. لا تضع قدميك على لوحة القيادة.

يحب الركاب الجلوس أكثر راحة ففي العديد من الأفلام غالبًا ما يتم تصوير أروع الشخصيات وهي جالسة في المقعد الأمامي للسيارة مع رفع أقدامها على لوحة القيادة.



الحقيقة هي أن هذا الموقف خطير للغاية لأن الحفاظ على قدميك على مستوى الوجه يعني أن وجهك سيصيب ركبتيك إذا كانت السيارة قد توقفت فجأة أو توقفت و يمكن أن يؤدي تصادم الفك والركبتين إلى حدوث كسور في العظام وفترة نقاهة طويلة وصعبة للغاية.



2. لا تجمع ستارة الحمام على جانب واحد



إنها حركة لا إرادية تقريبًا أن تفتح ستارة الحمام بعد الاستحمام ، وتجف ، وتعليق المنشفة المبللة. للأسف ، هذه عادة غير صحية. يمكن أن تتوسع البكتيريا بسهولة في التجاعيد المبللة بالمنشفة ويمكن أن ينمو العفن في ثنايا ستارة الحمام المجمعة.



هذا هو السبب في أنه من الأفضل ترك المناشف المبللة تجف وتمديد ستارة الحمام حتى يجف.



3. لا تشرب القهوة على معدة فارغة



معظمنا يشرب فنجان قهوة على معدة فارغة. على الرغم من حقيقة أن القهوة لها فوائدها ، إلا أن لها بعض الجوانب السلبية أيضًا. واحد منهم هو أنه إذا كنت تشرب القهوة على معدة فارغة ، فإنه يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم والحرقة و يؤدي إلى إطلاق الكثير من حمض المعدة الذي يمكن أن يضر بطانة المعدة.



4. لا تأكل الفشار

من منا لا يفضل تناول الفشار أمام شاشات التلفزيون أو السينما يقول أطباء الأسنان أن الفشار يمكن أن يضر أسنانك . تتعثر جزيئات الفشار الصغيرة بين أسنانك ومن الصعب للغاية التخلص منها ، حتى مع العناية المنتظمة.



5. لا تترك زجاجة ماء في السيارة



هناك احتمال كبير للغاية أن تحتفظ بزجاجة ماء داخل سيارتك. سواء أكنت تمسك بزجاجة ماء من أجل حالات الطوارئ أو لمجرد أنك تحاول زيادة استهلاكك للمياه ، ضع في اعتبارك أن هذه عادة خطيرة إلى حد ما - خاصة في فصل الصيف.



المشكلة هي أن الماء الموجود في الزجاجة يعمل كعدسة وإذا كان ضوء الشمس يصل إليه ، خاصة إذا كانت الزجاجة على سطح مظلم ، فإنه يمكن أن يشعل النار



5. لا تأخذ صورًا لكل شيء على هاتفك

قد تبدو هذه النصيحة غريبة جدًا الآن بعد أن نستخدم هواتفنا في كل ما نقوم به تقريبًا - لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور. ومع ذلك ، تأكدت نتائج دراسة ليندا هنكل من جامعة فيرفيلد من أن محاولة التقاط كل شيء على الكاميرا ستجعلك تفوت الكثير من التفاصيل المهمة .



المشكلة هي أنه عند التقاط صورة ، ينصب تركيزك على الصورة نفسها بدلًا من ما تلتقطه. نتيجة لذلك ، سيكون لديك صورة لا تنسى أو مقطع فيديو ولكن الانطباعات الحقيقية ستكون باهتة للغاية.





6. لا تضع هاتف شحن تحت وسادة



يمكن أن يؤدي شحن الهاتف تحت وسادة إلى نشوب حريق. المشكلة هي أن هاتف الشحن يمكن أن يصبح ساخنًا فلا تزال هناك هواتف ذكية بها بطاريات يمكنها زيادة درجة الحرارة الإجمالية بشكل كبير. هذا يعني أن الجهاز أو سلك الشاحن يمكنه إشعال النار. إذا كان هاتف الشحن تحت وسادتك ، فإنك تخاطر بالتعرض للأذى.