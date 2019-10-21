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أخبار العالم

المتظاهرون في لبنان يقررون البقاء في الميادين وسط إعلان بإضراب عام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت فضائية العربية السعودية عن قرار المتظاهرين في لبنان بالبقاء في الميادين لحين تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها.

ووفقا للعربية، قطع عدد كبير من المتظاهرين الطرقات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

كما قرر المتظاهرين الإضراب العام في البلاد، الذي سيشمل جميع قطاعات العمل في البلاد، بما فيها العام والخاص.

وتشهد لبنان منذ أيام تظاهرات عديدة من أجل تحسين الظروف المعيشية، والقضاء على الفساد في البلاد.
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