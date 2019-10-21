الترسانة الطموح يستضيف منتخب السويس العنيد في افتتاح القسم الثاني بالقاهرة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة منافسة منتخب السويس اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .



ويسعى علاء ميهوب المدير الفني للترسانة في الظهور الأول بشكل قوي ومطمئن للجماهير وحصد الثلاث نقاط الاول في مشواره مستغلا عامل الأرض والجمهور.



علي جانب آخر يدخل منتخب السويس الطامح للصعود للدوري الممتاز بقيادة محمد صلاح الذي نجح في تصعيد اف سي مصر الموسم الماضي الى الاضواء والشهرة المباراة وهدفه الفوز وحصد الثلاث نقاط .

