داخل سيارته .. عمرو وردة في أحدث ظهور .. شاهد

نشر اللاعب المصري عمرو وردة لاعب إيه إي لاريسا صورة جديدة عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر عمرو وردة و هو يجلس داخل سيارته يرتدى شورت جينز وتيشيرت اسود، لاقت إعجاب متابعيه.



شارك المحترف المصري عمرو وردة في تعادل فريقه لاريسا مع بانياتوليكوس 2-2 في الجولة السابعة من الدوري اليوناني.



يُذكر أن وردة انتقل لصفوف نادي إيه إي لاريسا لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي باوك .

