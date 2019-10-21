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رياضة

داخل سيارته .. عمرو وردة في أحدث ظهور .. شاهد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:43 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد بدران
نشر اللاعب المصري عمرو وردة لاعب إيه إي لاريسا صورة جديدة عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو وردة و هو يجلس داخل سيارته يرتدى شورت جينز وتيشيرت اسود، لاقت إعجاب متابعيه.

شارك المحترف المصري عمرو وردة في تعادل فريقه لاريسا مع بانياتوليكوس 2-2 في الجولة السابعة من الدوري اليوناني.

يُذكر أن وردة انتقل لصفوف نادي إيه إي لاريسا لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي باوك .
داخل سيارته .. عمرو وردة في أحدث ظهور .. شاهد
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