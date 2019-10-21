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رياضة

القناة يستضيف النجوم في دوري القسم الثاني

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
فريق النجوم
فريق النجوم
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عبدالله هشام
يحل فريق النجوم ضيفا ثقيلا على منافسه القناة اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويسعى النجوم بقيادة رمضان السيد الي تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط كخطوة أولى للعودة سريعا الي الدوري الممتاز بعد الهبوط الموسم الماضي.

علي جانب آخر يشهد فريق القناة بقيادة حمزة الجمل دعما قويا من مجلس الإدارة وتوفير كل الامكانيات المادية والنفسية للجهاز الفني واللاعبين أملا في تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.
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