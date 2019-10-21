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منوعات

HTC تطلق Exodus 1s.. تعرف على المواصفات..صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أطلقت شركة htc التايوانية أحدث هواتفها وهو Exodus 1s الذى يعد التحديث لشقيقه السابق Exodus 1، حيث تم ترقيته بصورة ملحوظة لينافس فى فئته بقوة.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Exodus 1s بشاشة 5.7 بوصة بتقنية عرض HD+، مع معالج من نوع Snapdragon 435 chipset، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت

ويحتوى الهاتف على كاميرا بدقة 13 ميجابيكسل وفلاش قوى من نوع LED، مع بطارية كبيرة سعة 3 ألاف ميللى أمبير، ويعمل بنظام Android 8.1، مع تقنية الإتصال اللاسلكى Bluetooth 4.1.

ويمكن زيادة الذاكرة الداخلية بكارت ذاكرة خارجية، كما يأتى الهاتف بمنفذ سماعة الرأس قياس 3.5 ميلليمتر.
HTC تطلق Exodus 1s.. تعرف على المواصفات..صور
HTC تطلق Exodus 1s.. تعرف على المواصفات..صور
HTC تطلق Exodus 1s.. تعرف على المواصفات..صور
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