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رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية بطموح الصعود للأضواء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:22 ص
شعار فريق سيراميكا
شعار فريق سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الاول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بعدما حافظ علي القوام الأساسي للفريق بجانب تواجب هيثم شعبان علي رأس القيادة الفنية من الموسم الماضي أملا في تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

ويحظي فريق سيراميكا كليوباترا يكافة الدعم المادي والنفسي من جانب معتز البطاوي المشرف علي الكرة الذي يسعي جاهدا لتذليل كل العقبات أمام الفريق.

ويدخل فريق الداخلية المباراة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية كخطوة أولي للعودة سريعا للدوري الممتاز بعدما هبط الموسم الماضي.
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