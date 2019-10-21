حزب القوات اللبنانية يحمل الحكومة سبب التظاهرات في البلاد

أكد حزب القوات اللبنانية أنه حذر المسئولين في البلاد من الوصول إلى هذا الغضب الشعبي الكبير الذي يواجه البلاد.



ووفقا لما نقلته العربية، قال الحزب إن الإصلاح في لبنان لا يمكن أن يتحقق مع وجود هذه القوى السياسية، مؤكدا أنه لا يتحمل مسئولية ما آلت إليه الأمور في البلاد.



واتهم وزير الخارجية جبران باسيل بالضلوع وراء المواجهات المفتوحة، والتي أدت إلى انقسام شديد في المجتمع اللبناني.



وشدد الحزب على أن الحكومة الحالية في لبنان لا تستطيع القيام بالإصلاحات المطلوبة من قبل المتظاهرين في الشارع.



ويشهد لبنان منذ أيام احتجاجات ضخمة وذلك تنديدا بالظروف المعيشية والاقتصادية في البلاد، وانتشار الفساد والطائفية.