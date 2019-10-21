فى 5 دقائق .. حيل غريبة ولكنها مجربة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

حيل سريعة يمكنها أن تساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة يقدمها موقع برايت سايد فهى فعالة وسريعة لكيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة في 5 دقائق فقط.



يعد السبب الرئيسى وراء رائحة الفم الكريهة هى التدخين وأمراض اللثة والتهابات الفم بجانب تسوس الأسنان وهناك بعض الطرق الفعالة لتقليل الرائحة..



1- البكتيريا والفطريات في فمنا تطلق غازات كريهة و تناول الماء المضاف إليه الليمون يساعد على التخلص من جفاف الفم الذى يعد سبب رئيسي للإصابة بهذه البكتيريا.



2. مضغ الأعشاب مثل النعناع والبقدونس أو الريحان إذا كنت في حفلة وتخشى مثلا من رائحة الفم الكريهة ، فما عليك سوى مضغ بعض الأعشاب مثل النعناع. بالتأكيد لن ينظف أسنانك ، لكنه سيوفر لك رائحة قوية. إنه فعال للغاية ، لكنه لا يعمل إلا لفترة قصيرة.



3. خذ تفاحة معك عندما تغادر المنزل. يحتوي التفاح على بوليفينول مؤكسد، مما يساعد على تحييد الرائحة الكريهة في فمك. وينظفون أسنانك أيضًا بسبب ملمسها.



4. مص الليمون .. مفيد في مكافحة رائحة الفم الكريهة، لأنه يقتل البكتيريا التي يمكن أن تنتج رائحة غير مرغوب فيها. ما عليك سوى امتصاص شريحة من الليمون أو الضغط عليها في كوب من الماء. كما أنها فعالة جدا بعد تناول الثوم أو البصل.

