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فن

بفستان أسود .. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
عبير صبرى
عبير صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وأبرزت أنوثتها وأناقتها خلالها.

وارتدت عبير صبري فستانا باللون الأسود اللامع كشف عن كتفيها، وتركت شعرها منسدلا من الخلف على ظهرها، فيما قامت برفع خصلات شعرها المنسدلة على وجهها إلى الأعلى، وهو ما ابرز من ملامح وجهها المميزة، والرقيقة.

تشارك الفنانة عبير صبري في بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

بفستان أسود .. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة
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