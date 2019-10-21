خبيرة أبراج تكشف عن مفأجاة سارة للحمل وتحذر الجوزاء وتوجه نصيحة للقوس.. شاهد

كشفت منى أحمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك عن توقعات الأبراج فى آخر ١٠ أيام من شهر أكتوبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقالت منى أحمد، إن برج الحمل ستتاح له الفرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض، بالاضافة أن برج الثور : يعززون شراكتهم خلال هذة الفترة.



وتابعت خبيرة الأبراج، أن برج الجوزاء يتراكم العمل عليهم ويحتاجوا لمزيد من الرعاية، مؤكدة على إجتياز برج السرطان لفترة من الحظ في العاطفة والمال.



وأردفت منى أحمد، أن برج الاسد يستفيدون في مجال السكن والعقارات والروابط العائلية، مضيفة أن برج العذراء ينشطون في السفر والاتصالات والمطالعة ويعززون العلاقة مع الاخوة والجيران.



وأشارت إلى أن برج الميزان ستتاح الفرصة لمكاسب مالية اغلبها من العمل، متابعة أن برج العقرب يبدأون فترة افضل من السابق تعيد اليهم نشاطهم المفقود.



واختتمت خبيرة الأبراج بهذه الأبراج قائلةً " القوس : على عكس العقرب عليهم الانتباه اكثر الى صحتهم، الجدي : ينشطون اجتماعيا ويتعرفون على أصدقاء جدد، الدلو : يستفيدون في مجال العمل وبالذات في علاقتهم مع المسؤولين، والحوت : ينشطون في مجال الدراسة والسفر البعيد والاتصالات البعيدة".