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فن

يوم أن قتلوا الغناء على خشبة مسرح الطليعة كاملة العدد .. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
يوم أن قتلوا الغناء
يوم أن قتلوا الغناء
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آيه عاطف
عادت مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" على خشبة مسرح الطليعة مساء أمس الأحد، بعد فترة توقف دام أشهر، وحرص عدد كبير جدًا من الجمهور على الحضور حتى اكتمل العدد بأكمله.

ويشارك فى بطولة العرض كل من الفنان ياسر صادق، وشادى سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، وألحان المهدي، وهايدى رفعت، وحمادة شوشة، وآداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوي.

وموسيقى العرض من ألحان أحمد نبيل، وتصميم ديكور محمد سعد، وملابس مروة منير، وتعبير حركى عمرو باتريك، وإخراج تامر كرم.
يوم أن قتلوا الغناء على خشبة مسرح الطليعة كاملة العدد .. صور
يوم أن قتلوا الغناء على خشبة مسرح الطليعة كاملة العدد .. صور
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