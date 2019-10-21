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فن

بإطلالة مبهجة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار على إنستجرام

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
إنجى المقدم
إنجى المقدم
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محمد بدران
شاركت الفنانة إنجى المقدم ، متابعيها بصورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت إنجى المقدم بإطلالة مبهجة، وتركت شعرها البنى متطاير على كتفيها بطريقة بسيطة، ووضعت عُقدًا رائعًا باللون الذهبى يضيف لمسة أنيقة إلى إطلالتها.

واعتمدت فى الميكاب على اللون البنى والأسود كأيشادو للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.

يُذكر أن الفنانة إنجى المقدم عُرض لها فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
بإطلالة مبهجة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار على إنستجرام
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