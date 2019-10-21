تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على صورة محمد صلاح التي أثارت الجدل بعد ظهوره بإعلان مجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.



وقال البدرى فى تصريحات له، أن تصوير محمد صلاح لأحد الإعلانات رفقة عارضة أزياء برازيلية يعد أمرا شخصيا وعملا خاصا لا دخل لجهاز المنتخب الوطنى به.



وأشار المدير الفني للمنتخب أنه قام بالاتصال خلال الساعات الماضية بمحمد صلاح للاطمئنان عليه وعلى الإصابة التي أدت إلى غيابه عن مباراة مانشيستر يونايتد وليفربول فى الدورى الإنجليزى.



وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.

