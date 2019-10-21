Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
أحمد هاني
علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على صورة محمد صلاح التي أثارت الجدل بعد ظهوره بإعلان مجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وقال البدرى فى تصريحات له، أن تصوير محمد صلاح لأحد الإعلانات رفقة عارضة أزياء برازيلية يعد أمرا شخصيا وعملا خاصا لا دخل لجهاز المنتخب الوطنى به.

وأشار المدير الفني للمنتخب أنه قام بالاتصال خلال الساعات الماضية بمحمد صلاح للاطمئنان عليه وعلى الإصابة التي أدت إلى غيابه عن مباراة مانشيستر يونايتد وليفربول فى الدورى الإنجليزى.

وكان البدري أول من استشعر حاجة صلاح للحصول على راحة سلبية وهو ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عارضة أزياء برازيلية.. تعرف على فتاة احتضنت محمد صلاح علي غلاف مجلة GQ

بعد ظهورها مع محمد صلاح.. 20 إطلالة جريئة لعارضة الأزياء البرازيلية

بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

عارضة أزياء تنافس محمد صلاح بمهارتها في لعب الكرة .. فيديو

بإطلالات مختلفة.. أليساندرا أمبروسيو تتألق مع محمد صلاح في كواليس جلسة تصوير خاصة.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. صورة نادرة للراحلة شادية .. وآخر تطورات حالة الزعيم عادل إمام .. وياسمين نيار تفجر مفأجاة بزواجها من منتج شهير

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

أغربها تناول الفشار.. عادات نقوم بها يوميا تسبب كوارث صحية

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

هقطع لسانه .. رد فعل عنيف من المتسابقة المصرية فى ذا فويس بعد السخرية من والدتها .. فيديو

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

الأزمة تشتعل.. وزير الرياضة يجتمع بأعضاء اتحاد الكرة لإنهاء أزمة الدوري

قنبلة موقوتة في الأهلي.. فايلر يرغب في التجديد للثلاثة الكبار ورحيل صالح جمعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد رفضه خوض مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور