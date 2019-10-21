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فن

بفستان ذهبي أنيق .. رزان مغربي تخطف أنظار متابعيها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
الفنانة والمذيعة
الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي
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محمد بدران
شاركت الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وأطلت رزان في الصور بإطلالة انيقة، مرتدية فستان ذهبي مثير يتسم بأنه متناسق مع قوامها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت الفنانة اللبنانية على شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

يذكر أن رزان مغربي متزوجة من رجل مصري الجنسية وأنجبت منه طفلها الوحيد رام وتعيش بين لبنان ومصر.
بفستان ذهبي أنيق .. رزان مغربي تخطف أنظار متابعيها
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