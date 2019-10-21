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تتويج ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:08 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون عن تتويج ديانا حامد بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019 وتسلمت التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب فى العام الماضى.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن تلقيب آية عبدالرازق وصيفة أولى للملكة، ومنة مكاوى وصيفة ثانية للملكة.

ويشار إلى مشاركة مصمم الأزياء هاني البحيري والفنانة نسرين طافش والفنانة نيكول سابا في لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الكون 2019.
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