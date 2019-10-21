بسبب زيارتها إلى الأردن .. ترامب يهاجم رئيسة مجلس النواب الأمريكي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بسبب زيارتها التي تقوم بها إلى الأردن برفقة وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.



وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تقود بيلوسي الآن وفدا من 9 أعضاء بما فيهم الفاسد آدم شيف في زيارة إلى الأردن من أجل متابعة قرار خروجنا من سوريا".



وتابع: "يجب على بيلوسي معرفة سبب رسم أوباما الخط الأحمر في الصحراء، ثم لم يفعل شئ، حيث خسر سوريا واحترام الجميع".



وأضاف: "أنا فعلت شئ، تم إطلاق 58 صاروخا، وقتل مليون شخص بسبب خطأ أوباما".



وكان الرئيس الأمريكي قرار سحب جميع قواته من سوريا، وذلك عقب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري.