شاهد.. أحمد جمال يستعرض لياقته في صالة الجيم

نشر الفنان "أحمد جمال" صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر أحمد جمال في الصورة بملابس كاجول داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية نالت إعجاب متابعيه.



يُذكر أن أحمد جمال، قد سافر مؤخرا إلى اليونان، لتصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع شركة مزيكا.



ويضم الألبوم 11 أغنية، تعاون فيها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد.



وطرح جمال في أبريل الماضي أولى أغنيات الألبوم بعنوان "النسيان"، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم.