حبس 4 أتراك في النمسا بتهمة تزويد داعش بالمقاتلين

قررت محكمة نمساوية حبس أربعة أشخاص من أصول تركية بتهمة تزويد تنظيم داعش الإرهابي بالمقاتلين من بينهم إماما.



ووفقا لصحيفة زمان التركية، قضت المحكمة بحبس إماما، ثبت تواصله بتنظيم داعش في سوريا، لمدة سبع سنوات، كما قضت بحبس ثلاثة متهمين آخرين أحدهم 6 سنوات والاثنين الآخرين 5 سنوات لكل منهم.



وخلال القضية، التي نظرتها محكمة جراتس، تم تبرئة متهمين آخرين، وتبين أن كل المتهمين في القضية من أصول تركية.



من جانبه رفض الإمام، الذي يتزعم الجماعة الدينية ويبلغ من العمر 47 عاما، اتهامات التطرف وتزويد تنظيم داعش بالمقاتلين.



يذكر أن تركيا قد سهلت للالاف من الإرهابيين الدخول إلى الأراضي السورية، والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي هناك.